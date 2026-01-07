Sabarimala Gold Theft Case: എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിധി പറയും. ഇന്ന് വിധി വരുന്നത് ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി; പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടിത് വൻ കവർച്ചക്കെന്ന് എസ്ഐടി
നേരത്തെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ വിജിലൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പത്മകുമാറിന് നിർണ്ണായക ദിനമാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികൾ കൈമാറിയതിലടക്കം ബോർഡിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ പത്മകുമാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ മുൻ ബോർഡ് അംഗം എൻ വിജയകുമാറും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടേയും മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിന്റെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഇരുവരുടെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിയേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
പത്മകുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണ് എസ്ഐടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാളികൾ കൊടുത്തുവിടാനുള്ള മിനുട്സിൽ പത്മകുമാർ തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മിനുട്സിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ പത്മകുമാർ തിരുത്തൽ വരുത്തി പിച്ചള പാളികൾ എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് എന്ന് എഴുതുകയും. കൂടാതെ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന വാക്കും സ്വന്തമായി എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാളികൾ പോറ്റിയ്ക്ക് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്നും എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.