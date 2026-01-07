Sabarimala Gold Theft Case: എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
മിനുട്സിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ പത്മകുമാർ തിരുത്തൽ വരുത്തി പിച്ചള പാളികൾ എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് എന്ന് എഴുതി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:10 AM IST
  • ഇന്ന് വിധി വരുന്നത് ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിധി പറയും. ഇന്ന് വിധി വരുന്നത് ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ്.

നേരത്തെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ വിജിലൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പത്മകുമാറിന് നിർണ്ണായക ദിനമാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികൾ കൈമാറിയതിലടക്കം ബോർഡിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ പത്മകുമാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ മുൻ ബോർഡ് അംഗം എൻ വിജയകുമാറും  അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടേയും മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിന്റെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഇരുവരുടെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിയേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പത്മകുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണ് എസ്‌ഐടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാളികൾ കൊടുത്തുവിടാനുള്ള മിനുട്സിൽ പത്മകുമാർ തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മിനുട്സിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ പത്മകുമാർ തിരുത്തൽ വരുത്തി പിച്ചള പാളികൾ എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് എന്ന് എഴുതുകയും. കൂടാതെ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന വാക്കും സ്വന്തമായി എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാളികൾ പോറ്റിയ്ക്ക് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്നും എസ്‌ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

