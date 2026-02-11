English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്; എൻ വാസുവിന് ജാമ്യം

Sabarimala Gold Theft Case Latest Updates: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഈ മാസം 18 ന് പറയും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:09 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എൻ വാസുവിന് ജാമ്യം
  • ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിച്ച കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് എൻ വാസുവിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയത്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എൻ വാസുവിന് ജാമ്യം. ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിച്ച കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് എൻ വാസുവിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയത്. 

Also Read: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവും എസ്‌ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തില്‍? ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിര്‍ണായക റിപ്പോര്‍ട്ട്

ജാമ്യം ഉപാധികളോടെയാണ് അനുവദിച്ചത്. കേസിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത്തിന്റെ മറവിലാണ് എൻ വാസുവിനും നിലവിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ദേവസ്വം മുൻ പ്രസിഡന്‍റും കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസു കട്ടിള പാളി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. 

ഇതിനിടയിൽ കേസിലെ പ്രതികളായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, ഗോവർദ്ധൻ, കെ എസ് ബൈജു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി 14 ദിവസത്തേയ്ക്ക് കൂടി നീട്ടി. എൻ വാസു സമർപ്പിച്ച സ്വാഭാവിക ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഇന്നലെ വാദം പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പറഞ്ഞത്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

വാസുവിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടതും എസ്‌ഐടി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതും ജാമ്യം നേടാൻ കാരണമായി. നേരത്തെ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസിലും വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലാന്ന് ഇന്നലെ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

ഇതോടെ ഈ കേസിൽ 5 പേർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഈ മാസം 18 ന് പറയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

