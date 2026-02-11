Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്; എൻ വാസുവിന് ജാമ്യം

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എൻ വാസുവിന് ജാമ്യം. ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിച്ച കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് എൻ വാസുവിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയത്.
ജാമ്യം ഉപാധികളോടെയാണ് അനുവദിച്ചത്. കേസിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത്തിന്റെ മറവിലാണ് എൻ വാസുവിനും നിലവിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ദേവസ്വം മുൻ പ്രസിഡന്റും കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസു കട്ടിള പാളി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ്.
ഇതിനിടയിൽ കേസിലെ പ്രതികളായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, ഗോവർദ്ധൻ, കെ എസ് ബൈജു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി 14 ദിവസത്തേയ്ക്ക് കൂടി നീട്ടി. എൻ വാസു സമർപ്പിച്ച സ്വാഭാവിക ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഇന്നലെ വാദം പൂര്ത്തിയായ ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പറഞ്ഞത്.
വാസുവിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടതും എസ്ഐടി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതും ജാമ്യം നേടാൻ കാരണമായി. നേരത്തെ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസിലും വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലാന്ന് ഇന്നലെ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതോടെ ഈ കേസിൽ 5 പേർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഈ മാസം 18 ന് പറയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
