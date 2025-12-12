Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: എ പത്മകുമാറിന് ജാമ്യമില്ല

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാൻ എ പത്മകുമാറിന് ജാമ്യമില്ല. കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
Also Read: പാസ്പോർട്ട് സ്ഥിരമായി വിട്ടുതരണം: കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്
ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദമെങ്കിലും പത്മകുമാറിന് സ്വര്ണക്കൊളളയില് നിര്ണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും വാദിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി മേല്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് പത്മകുമാറിന്റെ തീരുമാനം. എ പത്മകുമാര് ഒരുമാസത്തോളമായി ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
കട്ടിളപ്പാളി കേസില് പത്മകുമാറിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന കാര്യം എസ്ഐടിക്ക് നേരത്തെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടിലടക്കം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ മിനുട്സില് മാറ്റം വരുത്തിയതും സ്വര്ണം ചെമ്പാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയതും പത്മകുമാറാണ് എന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയത്.
Also Read: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും
പത്മകുമാറിന്റെ അറിവോടെയാണ് സ്വർണ്ണക്കൊള്ള എന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. സ്പോണ്സര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പത്മകുമാര് എല്ലാ ഒത്താശയും നല്കിയിരുന്നുവെന്നും പത്മകുമാറിന്റെ നിര്ദേശത്തിലാണ് മഹ്സറില് ചെമ്പ് തകിടുകള് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും പത്മകുമാറും തമ്മില് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. പത്മകുമാറിന്റെ വീട്ടില് വെച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി ചേര്ന്ന് ഗൂഢാലോചനകള് നടന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിലും എസ്ഐടി എത്തിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.