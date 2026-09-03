/Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പി എസ് പ്രശാന്തിന് ജാമ്യം

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ ദ്വാര പാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണം അപഹരിച്ച കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
നിലവിൽ പക്ഷാഘാതം വന്നതിനെ തുടര്ന്ന് പ്രശാന്ത് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. പ്രശാന്തിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പ്രശാന്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജൂലൈ 23 ന് ആദ്യം പരിഗണിച്ചപ്പോള് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണം. അന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അംഗം എ അജികുമാറിന് മാത്രമാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അന്ന് അജികുമാറിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ജാമ്യം നല്കിയത്.
ദ്വാരപാലക പാളികളിൽ 2025 ൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വർണം പൂശാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ്. 17 ഉം 18 ഉം പ്രതികളായ പിഎസ് പ്രശാന്തും അജികുമാറും മറ്റു പ്രതികള് ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനു സഹായകരമായി ബോര്ഡ് ഉത്തരവ് ഇറക്കി എന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ വാദം.
മാത്രമല്ല ദ്വാരപാലക പാളികളിൽ നിന്നും വീണ്ടും സ്വര്ണം അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുക വഴി ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്കും 12 മാറ്റത്തെ പ്രതി പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്കും അനര്ഹമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി നല്കിയെന്നും എസ്ഐടി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നുണ്ട്.
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