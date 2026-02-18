English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രിയും പുറത്ത്; ജാമ്യം നൽകി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രിയും പുറത്ത്; ജാമ്യം നൽകി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി

Sabarimala Gold Robbery Case: 41 ദിവസത്തെ റിമാൻഡിന് ശേഷം തന്ത്രിക്കെതിരായുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ തെളിവ് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:14 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്ക് ജാമ്യം
  • കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരപാലാക ശില്പ കേസുകളിലാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Trending Photos

Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
7
Relationship Astrology
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രിയും പുറത്ത്; ജാമ്യം നൽകി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്ക് ജാമ്യം. കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരപാലാക ശില്പ കേസുകളിലാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സർപ്രൈസ് തുടരുന്നു... പേരിടും മുൻപേ വിവാദമായ സർക്കാർ ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്‌

ജാമ്യ ഹർജി കോടതി പരിഗണിച്ച സമയത്ത് തന്ത്രിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണായക രേഖകൾ എസ്‌ഐടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇരുവരുടെയും പേരിൽ വൻ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നും പ്രതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് ദുരൂഹമാണെന്നും അതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 

Also Read: ഹോളിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പറടിക്കുമോ? DA വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

എന്നാൽ തനിക്ക് സ്വർണ്ണക്കോള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നുമാണ് തന്ത്രി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. 41 ദിവസത്തെ റിമാന്ഡിന് ശേഷമാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് കിട്ടിയത് സ്വാഭാവിക ജാമ്യമായിരുന്നു. തന്ത്രിക്ക് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തെളുവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSabarimala Gold Robbery CaseThantri Kandaruru RajeevaruKollam Vigilance Court

Trending News