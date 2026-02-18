Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രിയും പുറത്ത്; ജാമ്യം നൽകി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്ക് ജാമ്യം. കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരപാലാക ശില്പ കേസുകളിലാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.
ജാമ്യ ഹർജി കോടതി പരിഗണിച്ച സമയത്ത് തന്ത്രിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണായക രേഖകൾ എസ്ഐടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇരുവരുടെയും പേരിൽ വൻ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നും പ്രതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് ദുരൂഹമാണെന്നും അതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ തനിക്ക് സ്വർണ്ണക്കോള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നുമാണ് തന്ത്രി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. 41 ദിവസത്തെ റിമാന്ഡിന് ശേഷമാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് കിട്ടിയത് സ്വാഭാവിക ജാമ്യമായിരുന്നു. തന്ത്രിക്ക് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തെളുവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
