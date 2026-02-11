Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 11, 2026, 08:21 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്
  • ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി പ്രതി സർപ്പിച്ച സ്വാഭാവിക ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയും

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്. ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി പ്രതി സർപ്പിച്ച സ്വാഭാവിക ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയും.

Also Read: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയത്. എൻ വാസു കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ്.   എസ്‌ഐടി ഇതുവരെ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. 

ഇന്നലെ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഇന്ന് വിധി പറയുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുവരെ 4 പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഈ മാസം 18 ന് പറയും. 

 

