Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്. ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി പ്രതി സർപ്പിച്ച സ്വാഭാവിക ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയും.
Also Read: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ
റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയത്. എൻ വാസു കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. എസ്ഐടി ഇതുവരെ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഇന്ന് വിധി പറയുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുവരെ 4 പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഈ മാസം 18 ന് പറയും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.