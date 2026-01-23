Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും.
തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുരാരി ബാബു സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിക്കും. ഈ മാസം 28 നാണ് തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്.
മുരാരി ബാബു കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലുമാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. അനുകൂല ഉത്തരവുണ്ടായാൽ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ പ്രതിയായിരിക്കും മുരാരി ബാബു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ദ്വാരപാലക കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ 90 ദിവസം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ റിമാൻഡിൽ തുടരുകയാണ്.
മറ്റൊരു പ്രതിയായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ 14 ദിവസ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കമെങ്കിലും പ്രതിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി വാങ്ങും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല ശ്രീകോവിലെ ദ്വാരപാളികൾ ഇളക്കി സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് ദേവസ്വം മരാമത്ത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതെയെന്ന് എസ്ഐടി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എസ്ഐടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ പ്രധാന വസ്തു ഇളക്കുമ്പോൾ മരാമത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും. 1998 മുതൽ ശ്രീകോവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം യുബി ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീകോവിലിന്റെ സ്വർണം പൊതിയൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ തിരികെപിടിപ്പിക്കാൻ മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു എൻജിനിയറെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ലെ സ്വർണക്കൊള്ള പുറത്തായപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിൽ 1998 ൽ എൻജിനിയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സർക്കുലറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
