  • Malayalam News
  • Kollam City
  Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും

കേസിൽ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജിയും ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 2, 2026, 08:27 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
  • കട്ടിളപാളി കേസിൽ 90 ദിവസത്തെ റിമാൻസ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോറ്റി സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയത്

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കട്ടിളപാളി കേസിൽ 90 ദിവസത്തെ റിമാൻസ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോറ്റി സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയത്.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 4 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുംകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരപാലക കേസിൽ പോറ്റിക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. 

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും

കേസിൽ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജിയും ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും.  അതുപോലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രതി തന്തി കണ്ഠരര് രാജീവരര് ദ്വാരപാലക കേസിൽ ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയേക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.   ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം മേടിക്കാൻ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കും.  

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala Gold Robbery CaseSabarimala gold theft caseUnnikrishnan PottyVigilance court

