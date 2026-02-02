Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കട്ടിളപാളി കേസിൽ 90 ദിവസത്തെ റിമാൻസ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോറ്റി സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയത്.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുംകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരപാലക കേസിൽ പോറ്റിക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
കേസിൽ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജിയും ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. അതുപോലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രതി തന്തി കണ്ഠരര് രാജീവരര് ദ്വാരപാലക കേസിൽ ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയേക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം മേടിക്കാൻ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കും.
