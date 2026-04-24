School Holiday Today: കനത്ത ചൂട്; കൊല്ലം തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

തൃശൂർ: ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊല്ലം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലകളിലെ സ്കൂൾ, കോളേജ് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിൽ ഏപ്രിൽ 23,24 തീയതികളിൽ ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യതക്കുള്ള ഓറഞ്ച് അലർട്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ചു ജില്ലയിലെ താപനില 40 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്താമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല
അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവകലാശാല, ബോർഡ് പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും ഈ അവധി ബാധകമല്ലെന്നും ജില്ല കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം.
അങ്കണവാടികൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടക്കും
താപനില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്കണവാടികൾക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പകൽ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇളം നിറത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുട, പാദരക്ഷകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലാസ് മുറികളിൽ വായുസഞ്ചാരവും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
