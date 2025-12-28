English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
  • Kollam News: കൈകൊട്ടിക്കളി അവസാനിച്ചത് കയ്യാങ്കളിയിൽ; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, സംഭവം കൊല്ലത്ത്

Kollam News: കൈകൊട്ടിക്കളി അവസാനിച്ചത് കയ്യാങ്കളിയിൽ; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, സംഭവം കൊല്ലത്ത്

മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും കാണികളും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:38 PM IST
  • സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
  • ഇടമൻ ചിറ്റാലംകോട് ജയന്തി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

Read Also

  1. M. Swaraj: ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്താൻ കോൺ​ഗ്രസ് ജയിച്ചാലും മതി; വിമർശിച്ച് എം സ്വരാജ്

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
കൈകൊട്ടിക്കളി അവസാനിച്ചത് കയ്യാങ്കളിയിൽ; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, സംഭവം കൊല്ലത്ത്

കൊല്ലം: തെന്മലയിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി മത്സരത്തിനിടെ കയ്യാങ്കളി. മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തിയത്. സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇടമൻ ചിറ്റാലംകോട് ജയന്തി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും കാണികളും തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. മത്സരത്തിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ തർക്കമുടലെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിധിനിർണയം പക്ഷപാതപരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വാക്കുതർക്കമുണ്ടായത്. ഇത് പിന്നീട് കൈയാങ്കളിയിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു.

Also Read: CM Pinarayi Vijayan: 'ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് ബിജെപിയിൽ, കൈപ്പത്തി താമരയാക്കി മാറ്റാൻ കോൺ​ഗ്രസുകാർക്ക് മനസാക്ഷിക്കുത്തില്ല'; മറ്റത്തൂർ അട്ടിമറിയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ‌ അറിയിക്കുകയും തെന്മല പോലീസ് എത്തി രംഗം ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ തെന്മല പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kollam NewsCrime newsKaikottikaliclashകൊല്ലം

Trending News