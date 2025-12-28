കൈകൊട്ടിക്കളി അവസാനിച്ചത് കയ്യാങ്കളിയിൽ; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, സംഭവം കൊല്ലത്ത്

കൊല്ലം: തെന്മലയിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി മത്സരത്തിനിടെ കയ്യാങ്കളി. മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തിയത്. സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇടമൻ ചിറ്റാലംകോട് ജയന്തി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും കാണികളും തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. മത്സരത്തിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ തർക്കമുടലെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിധിനിർണയം പക്ഷപാതപരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വാക്കുതർക്കമുണ്ടായത്. ഇത് പിന്നീട് കൈയാങ്കളിയിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയും തെന്മല പോലീസ് എത്തി രംഗം ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ തെന്മല പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
