Sexual Assault Case: ട്രെയിനിൽ ആറ് വയസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; കൊല്ലം സ്വദേശി പിടിയിൽ

കൊല്ലം: ട്രെയിനിൽ ക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയായി ആറ് വയസുകാരി. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി സാനിഷി (40) പിടിയിലായി. പുനലൂർ പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
കേരളത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനെത്തിയ തമിഴ് കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിക്ക് നേരെയാണ് അതിക്രമമുണ്ടായത്. തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് എടത്വ പള്ളി സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങവെയായിരുന്നു അതിക്രമം നേരിട്ടത്. കൊല്ലത്ത് നിന്നും ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പാലരുവി എക്സ്പ്രസിൽ വച്ചാണ് കുട്ടി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയായത്.
Also Read: West Bengal CM: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു
ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അപ്പുപ്പനൊപ്പം ഉറങ്ങികിടക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം സീറ്റില് കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കുകയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.