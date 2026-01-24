English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kollam Crime: പതിനാറുകാരിയെ നിരന്തര പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി; ക്ഷേത്ര പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി എത്തുകയും പീഡനത്തിരയാക്കുകയും ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 24, 2026, 12:30 PM IST
  • സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലം ചിതറയിലാണ്

കൊല്ലം: പതിനാറുകാരിയെ നിരന്തര പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ക്ഷേത്ര പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ.  സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലം ചിതറയിലാണ്.

ചിതറ കുറക്കോട് സ്വദേശിയായ അഭിനാണ് പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതിയുമായി പെൺകുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി എത്തുകയും പീഡനത്തിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. 

മാത്രമല്ല പിന്നീട് പലതവണ പീഡനം തുടരുകയും ചെയ്തു. എതിർത്തപ്പോൾ ഈ വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പീഡനം തുടരുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയുടെ നിരന്തര പീഡനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. 

തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് നടന്ന കൗൺസിലിംഗിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടി താൻ നേരിട്ട പീഡന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞത്.  തുടർന്ന് ചിതറ കുറക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്നും പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

