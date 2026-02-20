English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kollam News: കൊല്ലത്ത് എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി പിടിയിൽ

Kollam News: കൊല്ലത്ത് എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി പിടിയിൽ

എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി പിടിയിൽ. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി ഹസീനയെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:21 PM IST
  • എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി പിടിയിൽ. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി ഹസീനയെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്
  • ഹസീന താമസിക്കുന്ന മൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ വാടക വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ് ടീമും ശാസ്താംകോട്ട പോലീസും ചേർന്ന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Kollam News: കൊല്ലത്ത് എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി പിടിയിൽ

കൊല്ലം: എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി പിടിയിൽ. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി ഹസീനയെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 

ഹസീന താമസിക്കുന്ന മൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ വാടക വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ് ടീമും ശാസ്താംകോട്ട പോലീസും ചേർന്ന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

 

ഹസീന താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും 21 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് സംഘം പിടികൂടിയത്.  ഹസീനയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരി കടത്തിന് പിന്നിൽ ഹസീനയ്ക്കൊപ്പം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലഹരിക്കടത്തിൽ പങ്കാളികൾ ഉണ്ടോ, മയക്കുമരുന്ന് ആർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം തിരയുന്നുണ്ട്.  അറസ്റ്റു ചെയ്ത ഹസീനയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.   

മുത്തങ്ങ അതിർത്തിയിലും ഇന്നലെ വൻ രാസലഹരിവേട്ട നടന്നു. കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള സ്ലീപ്പർ ബസിൽ രണ്ടു യുവാക്കളിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയിരുന്നു.  ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ്. 

സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്, മലപ്പുറം വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി അഭിന്‍ സൂര്യ എന്നിവരെ എക്‌സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.  ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അറസ്റ്റ്. സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം കെ സുനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് 2024 ലും മുത്തങ്ങയിൽ കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 53.900 ഗ്രാം മെത്താഫിറ്റമിനുമായി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.  ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ വീണ്ടും പിടിയിലാകുന്നത്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

