Kollam Crime News: കൊല്ലത്ത് മുത്തശ്ശിയെ കൊച്ചുമകൻ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ചെറുമകൻ മുത്തശ്ശിയെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നു. കൊല്ലം ചവറ വട്ടത്തറയിലാണ് സംഭവം. വട്ടത്തറ സ്വദേശി സുലേഖ ബീവിയാണ് കൊച്ചുമകന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊച്ചുമകൻ ഷഹനാസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കട്ടിലിനടിയിൽ നിന്നാണ് സുലേഖയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുവായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. കൃത്യം നടക്കുമ്പോള് ഷഹനാസും സുലേഖയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഷഹനാസിന്റെ മാതാവ് പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. മാതാവ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഷഹനാസിനോട് ചോദിക്കുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.
Also Read: Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും
ലഹരിയുടെ പുറത്തുള്ള കൊലപാതകമാണോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹനാസ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ പെൻഷൻ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.