English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
  • Kollam Murder Case: ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

Kollam Murder Case: ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

മദ്യപിച്ചെത്തിയ പ്രതികൾ ഹരികൃഷ്ണനെ അസഭ്യം പറയുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും സഹോദരൻ ഇടപെട്ട് അത് പരിഹരിച്ചായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 5, 2026, 01:29 PM IST
  • ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു
  • മരിച്ചത് കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി ഹരികൃഷ്ണനാണ്

Read Also

  1. Murder:വാടക കൊലയാളിയെ വെച്ച് അമ്മ മകളെ കൊന്നു

Trending Photos

Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം
7
Gold price
Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
9
Gold price today
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
Kollam Murder Case: ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

കൊല്ലം: ശക്തികുളങ്ങര മരുത്തടി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 18 കാരനായ യുവാവ് മരിച്ചു. മരിച്ചത് കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി ഹരികൃഷ്ണനാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഖത്തർ; കുവൈത്ത് തീരത്ത് സ്ഫോടനം

മരണം സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഹരികൃഷ്ണന് മർദ്ദനമേറ്റത് മാർച്ച് ഒന്നിനായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണ യാത്രക്കിടെ ആയിരുന്നു. ഹരികൃഷ്ണൻ മരുത്തടിയിലുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ഉത്സവത്തിനായി വന്നതായിരുന്നു.

ഘോഷയാത്രക്കിടെ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു സംഘം ഹരികൃഷ്ണനെ അസഭ്യം പറയുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് സഹോദരൻ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെങ്കിലും അക്രമികൾ  ഹരികൃഷ്ണനെയും  സഹോദരനെയും ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം വിളിച്ചുവരുത്തി വീണ്ടും മർദിക്കുകയായിരുന്നു. 

Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി ജോലിയിലും ബിസിനസിലും അഭിവൃദ്ധി!

മാത്രമല്ല അക്രമികൾ ഹരികൃഷ്ണന്റെ തലയ്ക്ക് തടിക്കഷണം കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഹരികൃഷ്ണൻ ബോധരഹിതനായി വീഴുകയും ഉടൻതന്നെ ഹരികൃഷ്ണനെ കൊല്ലാതെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പ്രതികളായ മരുത്തടി സ്വദേശി സുനിൽ കുമാറിനെയും രതീഷിനെയുമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മറ്റ് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

MurderCrime newsMaruthady Temple FEstivalKollamKollam Murder Case

Trending News