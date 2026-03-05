Kollam Murder Case: ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

കൊല്ലം: ശക്തികുളങ്ങര മരുത്തടി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 18 കാരനായ യുവാവ് മരിച്ചു. മരിച്ചത് കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി ഹരികൃഷ്ണനാണ്.
മരണം സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണന് മർദ്ദനമേറ്റത് മാർച്ച് ഒന്നിനായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണ യാത്രക്കിടെ ആയിരുന്നു. ഹരികൃഷ്ണൻ മരുത്തടിയിലുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ഉത്സവത്തിനായി വന്നതായിരുന്നു.
ഘോഷയാത്രക്കിടെ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു സംഘം ഹരികൃഷ്ണനെ അസഭ്യം പറയുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് സഹോദരൻ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെങ്കിലും അക്രമികൾ ഹരികൃഷ്ണനെയും സഹോദരനെയും ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം വിളിച്ചുവരുത്തി വീണ്ടും മർദിക്കുകയായിരുന്നു.
മാത്രമല്ല അക്രമികൾ ഹരികൃഷ്ണന്റെ തലയ്ക്ക് തടിക്കഷണം കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഹരികൃഷ്ണൻ ബോധരഹിതനായി വീഴുകയും ഉടൻതന്നെ ഹരികൃഷ്ണനെ കൊല്ലാതെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പ്രതികളായ മരുത്തടി സ്വദേശി സുനിൽ കുമാറിനെയും രതീഷിനെയുമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മറ്റ് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്.
