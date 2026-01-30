English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kottayam Crime: സഹോദരനെ കൈക്കോടാലിക്ക് വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും പിഴയും

Kottayam Crime: സഹോദരനെ കൈക്കോടാലിക്ക് വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും പിഴയും

പ്രതി വാങ്ങി വച്ചിരുന്ന മദ്യം സഹോദരൻ എടുത്തു കുടിച്ചു അതിനു പകരമായി 1000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കൊടുത്തില്ല

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:04 AM IST
  • സഹോദരനെ കൈക്കോടാലിക്ക് വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം
  • എലിക്കുളം സ്വദേശി മാത്യു തോമസിനെയാണ് കോട്ടയം അഡീഷണങ്ങൾ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി കെ ലില്ലി ശിക്ഷിച്ചത്
  • സംഭവം നടന്നത് 2016 ആഗസ്റ്റ് 19 നായിരുന്നു

Kottayam Crime: സഹോദരനെ കൈക്കോടാലിക്ക് വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും പിഴയും

കോട്ടയം: സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന മദ്യം എടുത്തു കുടിക്കുകയും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാതിരുന്ന സഹോദരനെ കൈക്കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച്  കോടതി.   

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു

എലിക്കുളം സ്വദേശി മാത്യു തോമസിനെയാണ് കോട്ടയം അഡീഷണങ്ങൾ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി കെ ലില്ലി ശിക്ഷിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് 2016 ആഗസ്റ്റ് 19 നായിരുന്നു. പ്രതി വാങ്ങി വച്ചിരുന്ന മദ്യം സഹോദരൻ എടുത്തു കുടിച്ചു അതിനു പകരമായി 1000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കൊടുത്തില്ല.  ഇതേ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതത്തിൽ കലാശിച്ചത്. 

കേസിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 302 വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പൊൻകുന്നം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ, മീരാ രാധാകൃഷ്ണൻ, അഡ്വ. വിഎസ് അർജുൻ എന്നിവർ ഹാജരായിരുന്നു.

Crime newsMurderKottayamKerala

