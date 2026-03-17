കോട്ടയം: ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽ നിന്നും അഡ്വ. നോബിൾ മാത്യുവിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ നടപടി.
നടപടി എടുത്തത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ്. നോബിൾ മാത്യു ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിനെതിരെ നോബിൾ മാത്യു പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി എടുത്തത്.
പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും വെള്ളം കോരുന്നവരെയും വിറക് വെട്ടുന്നവരെയും പുറത്തു നിര്ത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു നോബിള് മാത്യുവിന്റെ ആരോപണം. ആരോപണത്തിൽ സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയത്തില് ബിജെപിക്കുള്ളില് ഗ്രൂപ്പ് പോരും വീതം വെയ്പ്പുമാണ് നടന്നതെന്നും. സുരേന്ദ്രന് ഗ്രൂപ്പും കൃഷ്ണദാസ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള വീതം വെയ്പ്പിന് പുറമെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഇതില് പ്രതിഫലിച്ചുവെന്നും നോബിള് മാത്യു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മാത്രമല്ല 11 വർഷമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ തനിക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കുടുംബപരമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിട്ടും തന്നെ അല്ല പകരം മണ്ഡലവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലത്തെയാളെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആക്കിയതെന്നും 2000 വോട്ടുകൾ പോലും ജോർജ് കുര്യന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ലഭിക്കില്ലെന്നും നോബിൾ മാത്യു ആരോപിച്ചിരുന്നു.
