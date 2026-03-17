English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kottayam City
Noble Mathew Suspended: സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്‌ക്കെതിരെ വിമർശനം; നോബിൾ മാത്യൂവിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് ബിജെപി

സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണമാണ് നോബിൾ മാത്യുവിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:35 AM IST
  • ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽ നിന്നും അഡ്വ. നോബിൾ മാത്യുവിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു
  • സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ നടപടി

Read Also

  1. Kerala BJP Candidates: അങ്കത്തിനൊരുങ്ങി ബിജെപിയും; പാലക്കാട് സി കൃഷ്ണകുമാ‍ർ, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Trending Photos

Trigrahi Yog 2026: വരുമാനം ഇരട്ടിക്കും, ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടും; മീനം രാശിയിലെ ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം ഈ രാശികൾക്ക് ഭാ​ഗ്യം..!
5
Trigrahi Yog 2026
Trigrahi Yog 2026: വരുമാനം ഇരട്ടിക്കും, ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടും; മീനം രാശിയിലെ ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം ഈ രാശികൾക്ക് ഭാ​ഗ്യം..!
Gajalakshmi Rajyoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും
7
Gajalakshmi Rajayoga 2026
Gajalakshmi Rajyoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം?
കോട്ടയം: ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽ നിന്നും അഡ്വ. നോബിൾ മാത്യുവിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ നടപടി.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ആശങ്കയയുര്‍ത്തി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ തീപ്പിടിത്തം; രോഗികളെ സുരക്ഷിതമാക്കി മാറ്റി

നടപടി എടുത്തത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ്. നോബിൾ മാത്യു ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിനെതിരെ നോബിൾ മാത്യു പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.  ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി എടുത്തത്. 

പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും വെള്ളം കോരുന്നവരെയും വിറക് വെട്ടുന്നവരെയും പുറത്തു നിര്‍ത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു നോബിള്‍ മാത്യുവിന്റെ  ആരോപണം.  ആരോപണത്തിൽ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ ഗ്രൂപ്പ് പോരും വീതം വെയ്പ്പുമാണ് നടന്നതെന്നും. സുരേന്ദ്രന്‍ ഗ്രൂപ്പും കൃഷ്ണദാസ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള വീതം വെയ്പ്പിന് പുറമെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്നും നോബിള്‍ മാത്യു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ

മാത്രമല്ല 11 വർഷമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ തനിക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കുടുംബപരമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിട്ടും തന്നെ അല്ല പകരം മണ്ഡലവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലത്തെയാളെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആക്കിയതെന്നും 2000 വോട്ടുകൾ പോലും ജോർജ് കുര്യന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ലഭിക്കില്ലെന്നും നോബിൾ മാത്യു ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Noble MathewBJPKerala Assembly Election 2026BJP Suspends Noble MathewCandidate List

Trending News