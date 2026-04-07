English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kottayam City
Kottayam News: സിപിഐ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; സംഭവം വൈക്കത്ത്

ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ എങ്ങനെ തൂങ്ങിമരിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.    

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 7, 2026, 10:26 AM IST
Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം മീന രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം
13
Chathurgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം മീന രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര, കേരളത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര, കേരളത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
Kerala BT-48 Lottery Result: നിങ്ങളാണോ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-48 Lottery Result: നിങ്ങളാണോ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Kerala Lottery Samrudhi SM 49: ഒരു കോടിയുടെ സമൃദ്ധി ഇന്നാർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 49 ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Samrudhi SM 49: ഒരു കോടിയുടെ സമൃദ്ധി ഇന്നാർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 49 ഫലം അറിയാം
കോട്ടയം: സിപിഐ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കർഷകനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. വൈക്കത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് ചെല്ലപ്പൻ പുളിക്കശ്ശേരി എന്ന കർഷകനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെല്ലപ്പൻ സിപിഐക്കാർ തന്നെ ദാരുണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തൈ നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞ്  കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദിനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 

ചെല്ലപ്പന് സിപിഐയുമായി നേരത്തെ മുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  തൈകൾ വിൽപന നടത്തിയിരുന്ന തന്റെ കൃഷി സിപിഐ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു എന്നും ചെല്ലപ്പൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ചെല്ലപ്പന്റെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. മൃതദേഹം ആർഡിഒ എത്താതെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: ചൊവ്വയുടെ ഉദയം: ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ എങ്ങനെ തൂങ്ങിമരിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SuicideKeralaKerala Assembly Election 2026Farmer Commit SuicideVaikom

Trending News