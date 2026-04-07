Kottayam News: സിപിഐ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; സംഭവം വൈക്കത്ത്

കോട്ടയം: സിപിഐ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കർഷകനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. വൈക്കത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് ചെല്ലപ്പൻ പുളിക്കശ്ശേരി എന്ന കർഷകനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെല്ലപ്പൻ സിപിഐക്കാർ തന്നെ ദാരുണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തൈ നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദിനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.
ചെല്ലപ്പന് സിപിഐയുമായി നേരത്തെ മുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൈകൾ വിൽപന നടത്തിയിരുന്ന തന്റെ കൃഷി സിപിഐ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു എന്നും ചെല്ലപ്പൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ചെല്ലപ്പന്റെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. മൃതദേഹം ആർഡിഒ എത്താതെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ എങ്ങനെ തൂങ്ങിമരിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
