KSRTC Bus Catches Fire: കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു; അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ​ഗവിയിലേക്ക് പോയ ബസ്, യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

കോട്ടയം: മണിമല പഴയിടത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഗവിയിലേക്ക് പോയ ഉല്ലാസയാത്ര ബസ് ആണ് കത്തിനശിച്ചത്. ബസിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ വാഹനം നിർത്തി യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. 28 യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫയർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. ബസ് പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. തുടർന്ന് പൊൻകുന്നം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബസ് എത്തിച്ചാണ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോയത്.
തിരുവനന്തപുരം: ബെവ്കോയുടെ പുതിയ ബ്രാന്ഡ് മദ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച പേര് നിര്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ സമ്മാനം. പാലക്കാട് മേനോന്പാറയിലുള്ള മലബാര് ഡിസ്റ്റിലറീസില് നിന്നും നിര്മിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് നിര്മിത ബ്രാന്ഡിക്കാണ് സര്ക്കാര് പുതിയ പേരും ലോഗോയും അന്വേഷിക്കുന്നത്. മികച്ച പേര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉദ്ഘാടന ദിവസം 10,000 രൂപ പാരിതോഷികം നല്കും.
ജനുവരി ഏഴുവരെയാണ് പേരും ലോഗോയും നിര്ദേശിക്കാനുള്ള സമയപരിധി. malabardistilleries@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കാനാണ് ബെവ്കോ സിഎംഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ ലോഗോയും പേരും നിര്ദേശിക്കുന്നവര്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ഉദ്ഘാടനവേളയില് പാരിതോഷികം നല്കുമെന്നും സിഎംഡി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാളെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഒരു മണിക്കൂർ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. രാത്രി 12 വരെ ബാറുകള് പ്രവർത്തിക്കും. സാധാരണ രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 11വരെയാണ് ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം. ബാർ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നീട്ടി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
