/Monipally Pankajakshi passed away: പത്മശ്രീ ജേതാവ് മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി അന്തരിച്ചു

കോട്ടയം: പത്മശ്രീ ജേതാവും പ്രശസ്ത നോക്കുവിദ്യ പാവക്കളി കലാകാരിയുമായ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ കൂത്താട്ടുകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
വാര്ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്ന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. 2020 ലാണ് രാജ്യം മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷിയെ പത്മശ്രീ നല്കി ആദരിച്ചത്. പരമ്പരാഗത പാവകളി കലാരൂപത്തിന് നല്കിയ സംഭാവനകള് മാനിച്ചായിരുന്നു പുരസ്കാരം. പതിനൊന്നാമത്തെ വയസുമുതൽ പങ്കജാക്ഷി പാവകളി അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി. മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷിയുടെ അച്ചനും അമ്മയും പ്രശസ്ത പാവക്കളി കലാകാരന്മാരായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്നാണ് പങ്കജാക്ഷി ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത്.
മൂക്കിനും മേൽച്ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ മൂന്നടി നീളമുള്ള ഒരു ചെറിയ തണ്ടിൽ മരപ്പാവകളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തി, കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ണുകളുടെ ചലനവും ഏകാഗ്രതയും കൊണ്ട് മാത്രം അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവമായ അവതരണ ശൈലിയായിരുന്നു പങ്കജാക്ഷിയുടേത്. രാമായണത്തിലെയും മഹാഭാരതത്തിലെയും കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പാവകളിയിലൂടെ അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
തുടർന്ന് അവർ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി വേദികളിൽ നോക്കുവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പങ്കജാക്ഷി പാവക്കളി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ നാടൻ കളികളെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. കേരള ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡും ഫെലോഷിപ്പും പങ്കജാക്ഷിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മുഖമായും പങ്കജാക്ഷി അമ്മയെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായാധിക്യവും അസുഖങ്ങളും അലട്ടിയതോടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി അവർ വേദികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും തന്റെ കാലശേഷം ഈ കല ഇല്ലാതായിപ്പോകരുത് എന്ന നിർബന്ധത്താൽ അവർ തന്റെ കൊച്ചുമകളായ കെ.എസ്. രഞ്ജിനിയെ ഇത് പൂർണമായും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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