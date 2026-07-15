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Monipally Pankajakshi passed away: പത്മശ്രീ ജേതാവ് മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി അന്തരിച്ചു

തന്റെ എട്ടാം വയസിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് പങ്കജാക്ഷി നോക്കുവിദ്യയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:24 AM IST
Monipally Pankajakshi passed away: പത്മശ്രീ ജേതാവ് മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി അന്തരിച്ചു
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Monipally Pankajakshi passed away: പത്മശ്രീ ജേതാവ് മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി അന്തരിച്ചു
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