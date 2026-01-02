Actor Siddharth Prabhu: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ച്ചുമത്തി പോലീസ്; അറസ്റ്റ് ഉടൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെയും തടയാന്‍ എത്തിയ പോലീസിനെയും സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ആക്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 2, 2026, 03:08 PM IST
  • മധ്യ ലഹരിയിൽ സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർഥ് ഓടിച്ച വാഹനമിടിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പോലീസ്
  • മനപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരരഹത്യ വകുപ്പാണ് താരത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്

കോട്ടയം: മധ്യ ലഹരിയിൽ സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർഥ് ഓടിച്ച വാഹനമിടിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ താരത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പോലീസ്.  മനപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരരഹത്യ വകുപ്പാണ് താരത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

സ്ത്രീധനത്തിന്റ പേരിൽ ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതുക്കിയ വൈകുന്നേരം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല സിദ്ധാർത്ഥിനെ അറഎഫ്ഐആർ ഇന്ന് സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോട്ടറി വില്പനക്കാരനായ തങ്കരാജ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെയായിരുന്നു മരിച്ചത്.  

അപകടം നടന്നത് ഡിസംബർ 24 ആയിരുന്നു.  സിദ്ധാർഥിൻറെ വാഹനം തങ്കരാജിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ തങ്കരാജിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.  ഈ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ചിങ്ങവനം പോലീസ് സിദ്ധാർത്ഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. 

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെയും തടയാന്‍ എത്തിയ പോലീസിനെയും സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ആക്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒടുവില്‍ ബലംപ്രയോഗിച്ചാണ് പോലീസ് ഇയാളെ  കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.  എംസി റോഡില്‍ നാട്ടകം ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജിന് സമീപത്തുവച്ചായിരുന്നു  അപകടമുണ്ടായത്. 

ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

കോട്ടയം ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തിയ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച കാര്‍ നിയന്ത്രണംവിട്ട് ലോട്ടറി വില്‍പ്പനക്കാരനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ സിദ്ധാര്‍ത്ഥും നാട്ടുകാരും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. മാത്രമല്ല സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് നാട്ടുകാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് നടുറോഡിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

മിനി സ്‌ക്രീനിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനാണ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് പ്രഭു. മഴവില്‍ മനോരമയിലെ തട്ടീം മുട്ടീം എന്ന സീരിയലിലൂടെ ബാലതാരമായിട്ടാണ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ചില സിനിമകളിലും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയില്‍ അഭിനയം ആരംഭിച്ചത്. 

