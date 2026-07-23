പാമ്പാടി: സിക്കിമിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച തുരങ്കം തകർന്നു കാണാതായ പാമ്പാടി സ്വദേശി അനീഷ് മോഹന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
അനീഷിന്റെ മൃതദേഹം നിലവിൽ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടിക്ക് ശേഷം മ്രിതദേഹം അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള അനീഷിന്റെ ഭാര്യക്കും ഭാര്യാസഹോദരയും നൽകും. അവർ എപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സിക്കിം തുരങ്കം തകർന്ന് 22 പേർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
തെക്കൻ സിക്കിമിലെ സമർഡൂങ്ങിൽ ടീസ്റ്റ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി നാഷനൽ ഹൈഡ്രോ പവർ കോർപറേഷൻ (NHPC) നിർമിക്കുന്ന തുരങ്കമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച തകർന്നത്. എൻഎച്ച്പിസിയുടെ സിക്കിം യൂണിറ്റ് മാനേജരായിരുന്നു അനീഷ്. ഇയാൾ തുരങ്ക നിർമാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പാറയിടുക്കളുടെ കാഠിന്യം, ജലാംശം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിലായിരുന്നു. പാറ തുരക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നത് അനീഷായിരുന്നു.
പാറയ്ക്കുള്ളിലെ മീഥൈൻ വാതകം ചോർന്നതു മൂലമുള്ള സ്ഫോടനത്തിലായിരുന്നു തുരങ്കം തകർന്നത്. തുരങ്കത്തിനകത്തെ വാതകസാന്നിധ്യവും പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയും മൂലം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
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