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Sikkim Tunnel Accident: മലയാളി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ അനീഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ഇന്ന് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 23, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:32 PM IST
Sikkim Tunnel Accident: മലയാളി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ അനീഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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