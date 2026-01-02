Actor Sidharth Prabhu: മദ്യലഹരിയിൽ സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച വാഹനമിടിച്ച് പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

കോട്ടയം: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച വാഹനമിടിച്ച് പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. നാട്ടകം സ്വദേശി തങ്കരാജ് ആണ് മരിച്ചത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മദ്യലഹരിയില് സിദ്ധാര്ത്ഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച വാഹനം തങ്കരാജിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത് ഡിസംബർ 24 നാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചിങ്ങവനം പോലീസ് സിദ്ധാർത്ഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു.
അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വാഹനമിടിച്ചാണ് ലോട്ടറി വില്പ്പനക്കാരനായ തങ്കരാജിന് പരിക്കേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ തങ്കരാജിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നീല സിദ്ധാർത്ഥ് നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ശേഷം ബലപ്രയോഗിച്ചാണ് ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഡിസംബർ 24 ന് രാത്രി എംസി റോഡില് നാട്ടകം ഗവണ്മെന്റ് കോളേജിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്നുമെത്തിയ സിദ്ധാര്ത്ഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച കാര് നിയന്ത്രണംവിട്ട് ലോട്ടറി വില്പ്പനക്കാരനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സുപരിചിതനാണ് സിദ്ധാര്ത്ഥ് പ്രഭു. മഴവില് മനോരമയിലെ തട്ടീം മുട്ടീം എന്ന സീരിയലിലൂടെ ബാലതാരമായിട്ടാണ് സിദ്ധാര്ത്ഥ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ചില സിനിമകളിലും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയില് അഭിനയം ആരംഭിച്ചത്.
