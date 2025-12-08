English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kottayam
  • Actress Attack Case: വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ദിലീപ്

Actress Attack Case: വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ദിലീപ്

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി നടൻ ദിലീപ്.  രാജ്യമൊട്ടാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി പറയാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:00 AM IST
കോട്ടയം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി നടൻ ദിലീപ്.  രാജ്യമൊട്ടാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി പറയാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.

Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പലരും തടിതപ്പുമോ എന്ന് ആശങ്ക: ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ

ഇന്നത്തെ വിധി ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണ്ണായകമാണ്.

Updating...

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Actress Attack CaseDileep Verdict CaseVaikom Mahadev TempleKottayamDileep

