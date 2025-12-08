Actress Attack Case: വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ദിലീപ്

കോട്ടയം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി നടൻ ദിലീപ്. രാജ്യമൊട്ടാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി പറയാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പലരും തടിതപ്പുമോ എന്ന് ആശങ്ക: ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ
ഇന്നത്തെ വിധി ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണ്ണായകമാണ്.
Updating...
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.