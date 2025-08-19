English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Elephant Erattupetta Ayyappan Dies: ആനപ്രേമികളുടെ പ്രിയങ്കരൻ; കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു

നിരവധി ആരാധകരുള്ള ആനയായ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പനാണ് ചരിഞ്ഞത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:42 PM IST
  • ഈരാറ്റുപേട്ട തീക്കോയി പരവൻ പറമ്പിൽ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആനയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ.
  • കേരളത്തിലുടനീളം 100 കണക്കിന് ഉത്സവങ്ങൾക്ക് നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ.

Elephant Erattupetta Ayyappan Dies: ആനപ്രേമികളുടെ പ്രിയങ്കരൻ; കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു

കോട്ടയം: കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു. ഏറെ ആരാധകർ ഉള്ള ആനയായിരുന്നു. അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് നാല് മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 4 മാസം മുൻപ് മൂന്ന് തവണ കുഴഞ്ഞ് വീണിരുന്നു. അയ്യപ്പന് സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു.

ഈരാറ്റുപേട്ട തീക്കോയി പരവൻ പറമ്പിൽ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആനയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ. കേരളത്തിലുടനീളം 100 കണക്കിന് ഉത്സവങ്ങൾക്ക് നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ. കോടനാട്ട് നിന്നും വനം വകുപ്പിന് ലഭിച്ച ആനക്കുട്ടിയാണിത്. പിന്നീട് അയ്യപ്പനെ ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

1977 ഡിസംബർ 14ന് ആണ് അയ്യപ്പനെ വെള്ളൂക്കുന്നേൽ പരവൻപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അന്ന് അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ആനക്ക്. ഗജരാജന്‍, ഗജോത്തമന്‍, ഗജരത്നം, കളഭകേസരി, തിരുവിതാംകൂര്‍ ഗജശ്രേഷ്ഠൻ, ഐരാവതസമൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി വിശേഷണങ്ങളും പട്ടങ്ങളും ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പന് സ്വന്തമാണ്.

 

