Farmer Death: വൈക്കത്തെ കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യ; മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സിപിഐ

കോട്ടയം: വൈക്കത്ത് എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കർഷകൻ തൂങ്ങിമരിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സിപിഐ. കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ സിപിഐക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നാണ് സിപിഐയുടെ വിശദീകരണം. അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വൈക്കത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. വൈക്കത്തെ സിപിഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിലുള്ള എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് തലയാഴം സ്വദേശിയായ കർഷകൻ മക്കൻ ചെല്ലപ്പൻ (67) തൂങ്ങിമരിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മരണത്തിന് രണ്ടുദിവസം മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ വൈക്കത്തെ സിപിഐ നേതൃത്വത്തിനും പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ വൈകാരികവും ഗുരുതരവുമായ പരാതികളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം വൈക്കത്തെ സിപിഐക്കാർക്കായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പാർട്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് താൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ALSO READ: സിപിഐ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; സംഭവം വൈക്കത്ത്
ഏകദേശം 25 മിനിറ്റിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ വർഷങ്ങളായി താൻ നേരിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലുകളെക്കുറിച്ച് മക്കൻ ചെല്ലപ്പൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. കർഷകനും കാർഷിക ഗവേഷകനുമായ തന്റെ നഴ്സറിയും കൃഷിയിടങ്ങളും നശിപ്പിക്കാൻ പ്രാദേശിക സിപിഐ നേതാക്കൾ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വെന്തകരിയിലെയും കാരപ്പുറത്തെയും കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇൻഷുറൻസ് തുക കൈക്കലാക്കാൻ താൻ തന്നെ ചെയ്തതാണെന്ന കള്ളപ്രചാരണമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നടത്തിയത്.
2010-ൽ വഴിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നിരാഹാര സമരം പാർട്ടിയുമായുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് തന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വേലികെട്ടി വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കക്കൂസ് നിർമ്മിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നതായും പിന്നീട് തമിഴ്നാട്ടിലെ പളനിയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതായും അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി പി. പ്രസാദിനെയോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയോ സമീപിച്ചിട്ടും നീതി ലഭിച്ചില്ല. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തൈകൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അധികൃതർ സഹകരിച്ചില്ലെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും താല്പര്യം കമ്മീഷനിലമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തന്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും ലൈസൻസുകൾക്കും മനപ്പൂർവ്വം തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതായും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് വൈക്കത്തെ സിപിഐ നേതാക്കളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
