  • Kottayam Murder Case: മുൻ നഗരസഭ അംഗവും മകനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; സംഭവം കോട്ടയത്ത്

Kottayam Murder Case: മുൻ നഗരസഭ അംഗവും മകനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; സംഭവം കോട്ടയത്ത്

യുവാവിനെ മുൻ നഗരസഭ അംഗവും മകനും ചേർന്ന് കുത്തിക്കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് കോട്ടയം മാണിക്കുന്നത്താണ്. തോട്ടയ്ക്കാട് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന പുതുപ്പള്ളി മാങ്ങാനം താന്നിക്കല്‍ ഹൗസിലെ ആദര്‍ശാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളെ വി കെ അനില്‍കുമാറും മകൻ അഭിജിത്തും ചേര്‍ന്നാണ് കുത്തിക്കൊന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:39 AM IST
  • യുവാവിനെ മുൻ നഗരസഭ അംഗവും മകനും ചേർന്ന് കുത്തിക്കൊന്നു
  • സംഭവം നടന്നത് കോട്ടയം മാണിക്കുന്നത്താണ്

Kottayam Murder Case: മുൻ നഗരസഭ അംഗവും മകനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; സംഭവം കോട്ടയത്ത്

കോട്ടയം: യുവാവിനെ മുൻ നഗരസഭ അംഗവും മകനും ചേർന്ന് കുത്തിക്കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് കോട്ടയം മാണിക്കുന്നത്താണ്. തോട്ടയ്ക്കാട് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന പുതുപ്പള്ളി മാങ്ങാനം താന്നിക്കല്‍ ഹൗസിലെ ആദര്‍ശാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളെ വി കെ അനില്‍കുമാറും മകൻ അഭിജിത്തും ചേര്‍ന്നാണ് കുത്തിക്കൊന്നത്.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

പ്രതി അനില്‍കുമാറിന്റെ മകന്‍ കഞ്ചാവ്, അടിപിടി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. ലഹരി ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  മരിച്ച ആദർശ് ലഹരി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. അനിൽകുമാറിന്റെ മകൻ അഭിജിത്താണ് ആദർശിനെ  കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആദർശും സുഹൃത്ത് റോബിനും അനിൽകുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

മരിച്ച ആദർശിന് അഭിജിത്ത് പണം നൽകാനുണ്ട്. എംഡിഎംഎ കൈമാറിയതിനും വാഹനം പണയം വെച്ചതിന്റെയും പണമാണ് ഇയാൾക്ക്  നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത്.

