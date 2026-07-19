കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അയർക്കുന്നത്തിന് സമീപം മക്കൾക്ക് വിഷം നൽകിയ ശേഷം ദമ്പതികൾ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അമ്മയും മകളും മരണപ്പെട്ടു. മറ്റപ്പള്ളി ചിറപ്പുറത്ത് ജോബിയുടെ ഭാര്യ ജോസ്ന (40), ഇവരുടെ മൂത്ത മകൾ മരിയ തെരേസ തോമസ് (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് മരിയയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത്. മകളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വൈകീട്ട് നാല് മണിയോടെ അമ്മ ജോസ്നയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ജോസ്നയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും.
ഇരുവരുടെയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് നടക്കും. വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന ജോബിയുടെ (50) ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഇവരുടെ ഇളയ മകനും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെയും വീടിനുള്ളിൽ കളനാശിനി കഴിച്ച് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഇവരുടെ അരികിൽ നിന്ന് കളനാശിനിയുടെ കുപ്പിയും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളാണ് ഇവരെ ഇത്തരം ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജോസ്നയുടെ കോതനല്ലൂരിലുള്ള സഹോദരൻ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആരും ഫോൺ എടുത്തിരുന്നില്ല.
ഇതേത്തുടർന്ന് വൈകിട്ടോടെ മറ്റപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വീട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നാലുപേരെയും വീടിനകത്ത് ബോധരഹിതരായ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ പിൻവാതിൽ ചവിട്ടിത്തുറന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മൂന്ന് പേരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും, ഇളയ മകനെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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