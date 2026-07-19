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Kottayam News: കോട്ടയത്ത് നാലം​ഗ കുടുംബം കൂട്ടആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു; അമ്മയും മകളും മരിച്ചു, പിതാവും മകനും ചികിത്സയിൽ

Suicide Attempt: മറ്റപ്പള്ളി ചിറപ്പുറത്ത് ജോബിയുടെ ഭാര്യ ജോസ്ന (40), ഇവരുടെ മൂത്ത മകൾ മരിയ തെരേസ തോമസ് (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:50 AM IST
Kottayam News: കോട്ടയത്ത് നാലം​ഗ കുടുംബം കൂട്ടആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു; അമ്മയും മകളും മരിച്ചു, പിതാവും മകനും ചികിത്സയിൽ
Image Credit: KTM | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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