Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ

കൊച്ചി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഹാമഹത്തിന് ഇനി 10 നാൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലായിരിക്കും രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.
ഇന്ന് രാവിലെ 11:45 ഓടെ അടൂർ വടക്കടത്തുകാവിലെ പോലീസ് ക്യാമ്പിലിറങ്ങുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി 12:15 ഓടെ കെഎസ്ആർടിസി ജംക്ഷനിൽ ചേരുന്ന അടൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം റോഡ് മാർഗം നീങ്ങുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ആറന്മുള, കോന്നി, റാന്നി, തിരുവല്ല മണ്ഡലങ്ങളിലെ സംയുക്ത പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
സമ്മേളനത്തിൽ നാലു മണ്ഡലങ്ങളിലെയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പങ്കെടുക്കും. സുരക്ഷാ കാരണത്താൽ ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം. അവിടെ നിന്നും പ്രമാടത്തെ ഹെലിപ്പാഡിൽ എത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി കോട്ടയത്തേക്ക് പോകും.
തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് പാമ്പാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മൈതാനം, 4 മണിക്ക് കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി, 5 മണിക്ക് അതിരമ്പുഴ മാർക്കറ്റ് ജംക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ നിന്നാണ് ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങുക.
