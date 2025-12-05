English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kottayam
  • Kottayam Accident: കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

Kottayam Accident: കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

Kottayam Road Accident: കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ ബസാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 5, 2025, 09:56 AM IST
  • പൊൻകുന്നത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതായി
  • തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ് പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്

Kottayam Accident: കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

കോട്ടയം: പൊൻകുന്നത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ്  പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

അപകടത്തിൽ പെട്ടത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ്‌ ഹൈസ്‌കൂളിലെ ബസാണ്. സ്‌കൂൾ ബേസിൽ 4 കുട്ടികളും ആയയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ ബസാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ  തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാൾ തെറിച്ചു വീണു ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.     

road accidentKottayam AccidentPonkunnam AccidentKeralaപൊൻകുന്നത്ത്

