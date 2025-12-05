Kottayam Accident: കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

കോട്ടയം: പൊൻകുന്നത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ് പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
അപകടത്തിൽ പെട്ടത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ബസാണ്. സ്കൂൾ ബേസിൽ 4 കുട്ടികളും ആയയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ ബസാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാൾ തെറിച്ചു വീണു ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിജീവിതയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം. രാഹുലിന്റെ ജാമ്യ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സിജെഎം കോടതിയിൽ നൽകിയ മറ്റൊരു ഹർജിയിലാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ജാമ്യഹർജി ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയായ രാഹുൽ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ്.
രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും പോലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്താണ് രാഹുലിന്റെ ഹർജി. അതേസമയം പോലീസ് കള്ളക്കേസ് എടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
