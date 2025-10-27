English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kottayam
  • Kottayam Bus Accident: കോട്ടയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Kottayam Bus Accident: കോട്ടയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Bus Accident In Kottayam: തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുംവഴി ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.  ബസിൽ രണ്ടു ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെ 49 പേരുണ്ടായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 27, 2025, 07:06 AM IST
  • കുറവിലങ്ങാട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം
  • ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ കുവിലങ്ങാട് എംസി റോഡിൽ കുര്യനാട് വളവിലാണ് അപകടം നടന്നത്
  • അപകടത്തിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി സിന്ധുവാണ് മരിച്ചത്

Kottayam Bus Accident: കോട്ടയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

കോട്ടയം:  കുറവിലങ്ങാട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം.  ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ കുവിലങ്ങാട് എംസി റോഡിൽ കുര്യനാട്  വളവിലാണ് അപകടം നടന്നത്.  അപകടത്തിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി സിന്ധുവാണ് മരിച്ചത്.

Aslo Read: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കെതിരെ ആരോപണം; അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒരു നിർമ്മാണവും നടന്നിരുന്നില്ലെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ

ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.  കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും പോയ വിനോദയാത്ര വാഹനമായിരുന്നു ഇത്. 

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

ഇവർ തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുംവഴി ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.  ബസിൽ രണ്ടു ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെ 49 പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 45 പേരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 18 ഓളം പേരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്.  രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Bus accidentKottayamKottayam Bus AccidentKottayam KuravilangadMC Road

