Kottayam Bus Accident: കോട്ടയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

കോട്ടയം: കുറവിലങ്ങാട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ കുവിലങ്ങാട് എംസി റോഡിൽ കുര്യനാട് വളവിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി സിന്ധുവാണ് മരിച്ചത്.
ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും പോയ വിനോദയാത്ര വാഹനമായിരുന്നു ഇത്.
ഇവർ തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുംവഴി ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസിൽ രണ്ടു ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെ 49 പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 45 പേരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 18 ഓളം പേരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
