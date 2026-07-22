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Kottayam Family Death Case: കോട്ടയത്തെ ഒ‌രു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ മരിച്ചു; കൂട്ട ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത? മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം, അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം

Kottayam Family Suicide Case: അയർക്കുന്നം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:33 PM IST
Kottayam Family Death Case: കോട്ടയത്തെ ഒ‌രു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ മരിച്ചു; കൂട്ട ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത? മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം, അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം
Image Credit: Kottayam | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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