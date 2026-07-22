കോട്ടയം: കോട്ടയം കൂരോപ്പടയിലെ കൂട്ട ആത്മഹത്യ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർ വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം നടത്തും. അയർക്കുന്നം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട തോമസ് ഏബ്രഹാം (ജോബി), ഭാര്യ ജോസ്ന, മകൾ മരിയ തെരേസ തോമസ് എന്നിവരുടെ മരണമൊഴികൾ ജഡ്ജി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.
വിഷം കഴിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്നുപേരും വ്യത്യസ്തമായ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നൽകിയത്. മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ഇളയമകൻ അലന്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാർ അതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.
ജോസ്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളാണ് കൂട്ട ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപന ഉടമയായ യുവതിയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.
സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് അവർ നൽകിയ വിശദീകരണം. അതിനിടെ, ചിട്ടിയുടെയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ ജോസ്ന ആളുകളിൽനിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നതായി കൂടുതൽ പരാതികൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതേത്തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഫോൺവിളി രേഖകളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇളയമകൻ അലൻ തോമസ് (12) ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്.
മാതാപിതാക്കളായ തോമസ് ഏബ്രഹാമും (50) ജോസ്നയും (43) മകൾ മരിയ തെരേസയും (17) നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. മക്കളായ മരിയയും അലനും മറ്റക്കര എൻഎസ്എസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. നാലുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ചേപ്പുംപാറ മർത്തമറിയം ദൈവാലയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നു മണിയോടെ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കും.
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