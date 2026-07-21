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Kottayam News: കോട്ടയത്ത് കളനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയും മരിച്ചു

ജൂലൈ 13നാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവരെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:06 PM IST
Kottayam News: കോട്ടയത്ത് കളനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയും മരിച്ചു
Image Credit: kottayam | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kottayam News: കോട്ടയത്ത് കളനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയും മരിച്ചു
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