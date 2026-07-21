/Kottayam News: കോട്ടയത്ത് കളനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയും മരിച്ചു

കോട്ടയം: കോട്ടയം കൂരോപ്പടയില് കളനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയും മരിച്ചു. ജോബിയുടെ ഇളയ മകന് അലന് ആണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ജോബിയും ഭാര്യ ജോസിനയും മകള് മരിയയും നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.
ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതിയായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ അവശനലിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചമുതൽ ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാതായതോടെ വൈകുന്നേരം വീട്ടില് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവരെ അവശനിലയില് കണ്ടത്. കളനാശിനിയുടെ കുപ്പിയും സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
വിഷം കഴിച്ച് കൂട്ട ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാഥിക വിലയിരുത്തല്. കുടുംബത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിവരമുണ്ട്. തോമസ് കര്ഷകനും ജോസ്ന സഹകരണ ബാങ്കിലെ താത്ക്കാലിക ജോലിക്കാരിയുമാണ്. മരിയ മറ്റക്കര എച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ്.
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