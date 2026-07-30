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Newborn Selling Case: നവജാത ശിശുവിനെ വിറ്റ കേസിൽ ഇടനിലക്കാരി അറസ്റ്റിൽ; അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി, രണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

Newborn trafficking case: കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി ഉയർന്നു. മറ്റു രണ്ടു യുവതികൾ നിലവിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:24 AM IST
Newborn Selling Case: നവജാത ശിശുവിനെ വിറ്റ കേസിൽ ഇടനിലക്കാരി അറസ്റ്റിൽ; അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി, രണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ
Image Credit: Child | Photo: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Newborn Selling Case: നവജാത ശിശുവിനെ വിറ്റ കേസിൽ ഇടനിലക്കാരി അറസ്റ്റിൽ; അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി, രണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ
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