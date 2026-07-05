/Pala Municipality: പാലാ നഗരസഭയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി, ഭരണസ്തംഭനം; പുളിക്കക്കണ്ടം കുടുംബത്തെ കൈവിട്ട് കോൺഗ്രസ്

കോട്ടയം: പാലാ നഗരസഭയിൽ സ്വതന്ത്രകൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് കോൺഗ്രസ്. നഗരസഭയിൽ സ്വതന്ത്രരായ പുളിക്കക്കണ്ടം കുടുംബത്തിന് നൽകി വന്നിരുന്ന പിന്തുണ് കോൺഗ്രസ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്ന പ്രമേയം കോൺഗ്രസ് പാസ്സാക്കി. കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. ഭരണമല്ല, ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത്.
നേരത്തെ നഗരസഭയുടെ കൊട്ടാരമറ്റം ബസ്സ്റ്റാൻഡ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനം വന്നതോടെ ഭരണമുന്നണിയിൽ ഭിന്നത ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഭരണമുന്നണിയിലെ സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളായ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ചയാകുകയും യോഗത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയുമായി ഇനി ഭരണത്തിൽ യോജിപ്പിനില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു.
നഗരസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും കേവലഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ച ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടവും മകൾ ദിയാ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടവും ബിനുവിന്റെ സഹോദരൻ ബിജു പുളിക്കക്കണ്ടവും യുഡിഎഫിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. ആദ്യ ടേമിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം ദിയയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.
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