School Bus Accident: നെല്ലാപ്പാറയിൽ വിനോദയാത്രാ സംഘത്തിന്റെ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

കോട്ടയം: പാല നെല്ലാപ്പാറയിൽ വിനോദയാത്രാ സംഘത്തിന്റെ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. മറിഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കൽ എച്ച്എസ്എസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസാണ്.
ജില്ലാ അതിർത്തിയായ നെല്ലാപ്പാറയിൽ അർധരാത്രി 12:45 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസിൽ 46 വിദ്യാർത്ഥികളും ആറ് അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 36 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആറ് പേരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ പാലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവർ കൊടൈക്കനാൽ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. മൂന്ന് ബസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു ബസാണ് മറിഞ്ഞത്. ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരവെ ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം.
