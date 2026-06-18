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Suspected Ebola Case In Kottayam: കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് എബോളയെന്ന് സംശയം; ഇവർ എത്തിയത് സൗത്ത് സുഡാനിൽ നിന്ന്

Ebola Suspected: ഇവർ കടുത്ത പനിയെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. എന്നാൽ, എബോള സംശയത്തെ തുടർന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് ഇടപെട്ട് ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 18, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:08 AM IST
Suspected Ebola Case In Kottayam: കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് എബോളയെന്ന് സംശയം; ഇവർ എത്തിയത് സൗത്ത് സുഡാനിൽ നിന്ന്
Image Credit: Ebola | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് എബോളയെന്ന് സംശയം
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