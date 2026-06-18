/Suspected Ebola Case In Kottayam: കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് എബോളയെന്ന് സംശയം; ഇവർ എത്തിയത് സൗത്ത് സുഡാനിൽ നിന്ന്

കോട്ടയം: കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീക്ക് എബോള ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയം. സൗത്ത് സുഡാനിൽ നിന്നെത്തിയ സ്ത്രീക്ക് രോഗബാധയുണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. 52കാരിയായ ഇവർ കടുത്ത പനിയെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്.
എന്നാൽ, എബോള സംശയത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇടപെട്ട് ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവർ. രോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ എബോള രോഗത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ ഇവർക്ക് ഇല്ല.
പനിയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൃത്യതയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ച സാംപിളിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ. തുടർ ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
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