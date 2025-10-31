English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kottayam
  • Vaikom Car Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവ ഡോക്ടർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം വൈക്കത്ത്

Vaikom Car Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവ ഡോക്ടർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം വൈക്കത്ത്

Car Accident In Kottayam: അധികം ആൾതാമസമില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് സംഭവം ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 31, 2025, 11:53 AM IST
  • നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവ ഡോക്ടർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • മരിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ ഡോക്‌ടർ അമൽ സൂരജാണ്
  • ഇയാൾ കൊട്ടാരക്കര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടറാണ്

Vaikom Car Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവ ഡോക്ടർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം വൈക്കത്ത്

കോട്ടയം: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവ ഡോക്ടർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  മരിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ ഡോക്‌ടർ അമൽ സൂരജാണ്. ഇയാൾ കൊട്ടാരക്കര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടറാണ്.

Also Read: രാഷ്‌ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്: സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ഏകതാ പ്രതിമയിൽ ആദരം അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

രാവിലെ കാർ തോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് അപകട വിവരം അറിഞ്ഞത്. അപകടം നടന്നത് വേമ്പനാട്ടുകായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കെവി കനാലിലാണ്.  ഡോക്‌ടറിന്റെ മൃതദേഹം വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം

അപകടം നടന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന റോഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കനാലിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോ കൈവരികളോ ഇല്ലായിരുന്നതാണ് അപകട കാരണം. അധികം ആൾതാമസമില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് സംഭവം ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.  ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെ അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്‌സും പോലീസും  സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹാഹമ് പുറത്തെടുത്തത്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

road accidentone diedVaikkomKottayamYoung Doctor Died

