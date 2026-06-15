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Kozhikode Crime: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പത്തൊൻപതുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച എഴുപത്തേഴുകാരൻ പിടിയിൽ

സംഭവശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയാണ് വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചതും തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:01 PM IST
Kozhikode Crime: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പത്തൊൻപതുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച എഴുപത്തേഴുകാരൻ പിടിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പത്തൊൻപതുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച എഴുപത്തേഴുകാരൻ പിടിയിൽ
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