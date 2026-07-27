/Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ബിജു ആണ് മരിച്ചത്.
ബിജുവിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇയാൾ അടുത്തിടെ വീടുവിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയതായോ ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിച്ചതായോ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എങ്കിലും യുവാവിന് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് കാരണമാകുന്ന സൂക്ഷമജീവികൾ നൈഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി, അക്കാന്തമീബ എന്നിവയാണ്. നൈഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി മൂലമുള്ള മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് 99 ശതമാനവും അക്കാന്തമീബ മൂലമുള്ളതിന് 70-90 ശതമാനവുമാണ് മരണനിരക്ക്. തീവ്രമായ പനി, പെട്ടെന്നുള്ള ജ്വരം, തലവേദന, ഛർദി, കഴുത്തുവേദന, ബോധക്ഷയം, വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
കെട്ടികിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നെഗ്ഗെറിയ ഫൗറി എന്ന സൂക്ഷമജീവിയായ അമീബ മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുണ്ടുന്ന അപൂർവവും ഗുരുതരവുമായ ഒരു മസ്തിഷ്ക അണുബാധയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. ഇത് തലച്ചോറിനെ ഗുരുതമായി ബാധിക്കുകയും കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കെട്ടികിടക്കുന്ന കുളങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, ശുചീകരിക്കാത്ത നീന്തൽ കുളങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വെള്ളത്തിൽ അമീബ ജീവിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ മലിനമായ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ വെള്ളം മൂക്കിലേക്ക് ശക്തമായി പ്രവേശിക്കുമ്പോ അമീബ നാശം നാളം വഴി തലച്ചോറിലെത്തുന്നു. ഇത് നേരിട്ട് ഒരാളിൽ നിന്നും മാറ്റിഒരാളിലേക്ക് പകരാറില്ല. അതുപോലെ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ വയറ്റിലെത്തിയാലും രോഗം ഉണ്ടാകില്ല.
കഠിനമായ തലവേദന, പണി, ഓക്കാനം, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അപസ്മാരം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുളങ്ങളിലോ ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിലോ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോൾ നോസ് പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കുകയോ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറാതെ നോക്കുകയോ ചെയ്യുക. ജനസംഭരണികളും നീന്തല്കുളങ്ങളും കൃത്യമായി ക്ളോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക
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