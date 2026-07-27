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Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മരണം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:17 AM IST
Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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