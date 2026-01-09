English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
  • Kozhikode: കോഴിക്കോട് പുറമേരിയിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; അപകടം സ്‌കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെ!

Kozhikode: കോഴിക്കോട് പുറമേരിയിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; അപകടം സ്‌കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെ!

റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന സ്‌ഫോടക വസ്തുവിന് മുകളില്‍ ടയറുകള്‍ കയറിയിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാം എന്നാണ് നിഗമനം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:41 PM IST
  • പുറമേരിയിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
  • അപകടം നടന്നത് സ്‌കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Online Fraud Case: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസ്: ഇടനിലക്കാരായ 4 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Kerala Gold Rate Today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala DL-34 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-34 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala KN-605 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-605 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
Kozhikode: കോഴിക്കോട് പുറമേരിയിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; അപകടം സ്‌കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെ!

കോഴിക്കോട്: പുറമേരിയിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് സ്‌കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

സ്‌കൂൾ ബസിന്റെ ടയർ കയറിയ ഉടൻ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുകയും ടയറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന സ്‌ഫോടക വസ്തുവിന് മുകളില്‍ ടയറുകള്‍ കയറിയിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാം എന്നാണ് നിഗമനം. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് കുഴി രൂപപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ.  മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ കെ ഷിബുമോൻ ആണ്. 

Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷമായി സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഷിബു പുതിയ വീട് നിർമാണം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തുടർന്നുള്ള പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം വീട്ടുകാര്‍ക്ക് വിട്ട് നല്‍കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KozhikodePuramerimExplosiveBlastകോഴിക്കോട്

Trending News