കോഴിക്കോട്: പുറമേരിയിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് സ്കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു.
സ്കൂൾ ബസിന്റെ ടയർ കയറിയ ഉടൻ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുകയും ടയറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവിന് മുകളില് ടയറുകള് കയറിയിറങ്ങിയപ്പോള് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാം എന്നാണ് നിഗമനം. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് കുഴി രൂപപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ. മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ കെ ഷിബുമോൻ ആണ്.
കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷമായി സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഷിബു പുതിയ വീട് നിർമാണം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല് കോളജിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം വീട്ടുകാര്ക്ക് വിട്ട് നല്കും.
