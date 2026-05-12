Kozhikode News: ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കോഴിക്കോട്: ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു. താമരശ്ശേരി സ്വദേശി മുരളീധരനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗോവണിപ്പടിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മുരളീധരനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടുന്ന ആളാണ്. ഓട്ടോയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വന്നതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു മുരളീധരൻ വെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്.
ഒരു സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ വായ്പ മുടങ്ങിയതിനാൽ മുരളീധരനെ തേടി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിരുന്നുവെന്നും. പണം ഉടൻ അടയ്ക്കാമെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാകും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും അവർ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
