കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച കെഎസ്യു പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. വീടിനുനേരെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എറിഞ്ഞതായിട്ടാണ് പരാതി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിതുൽ ബാലന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
Also Read: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രി വിട്ടു
ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ബിതുൽ ബാലൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ കേസിൽ റിമാൻഡിലാണ്. സംഭവത്തിൽ വടകര പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസെടുത്തു. വീടിനുനേരെ ബോംബേറ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആക്രമണത്തിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. കേസിൽ ബിതുൽ ബാലനു പുറമെ 4 പേർ കൂടി റിമാൻഡിലാണ്. ഇവർ ആയുധമുപയോഗിച്ചാണ് മന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നതെന്നും കൊല്ലെടാ എന്ന് ആക്രോശിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇവർക്കെതിരായ എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക
ഇതിനിടയിൽ കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രി വിട്ടു. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡിസ്ചാർജ്ജ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇനി മന്ത്രിയുടെ തുടർ ചികിത്സ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.