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Chaliyar Boat Accident: ചാലിയാറിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് യുവാവിനെ കാണാതായി, 2 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു

Chaliyar Boat Accident Updates: മാവൂരിനടുത്ത് ചാലിയാർ നദിയിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 23 വയസ്സുള്ള ബേസിൽ എന്ന യുവാവിനെ കാണാതായി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 12, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:00 AM IST
Chaliyar Boat Accident: ചാലിയാറിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് യുവാവിനെ കാണാതായി, 2 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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