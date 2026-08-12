/Chaliyar Boat Accident: ചാലിയാറിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് യുവാവിനെ കാണാതായി, 2 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു

കോഴിക്കോട്: ചാലിയാറിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ഒരാളെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. കാണാതായത് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ മാവൂർ സ്വദേശി ബാസിലിനെയാണ്. സംഭവം നടന്നത് പുലർച്ചെ 12:30 ഓടെയാണ്.
മണന്തല കടവിന് സമീപം പൂളക്കോട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് തോണി മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ നീന്തി രക്ഷപെട്ടു. കാണാതായ ബാസിലിനായി നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.
ഇന്ന് കർക്കടക വാവുബലി; ബലിതർപ്പണത്തിന് വൻ തിരക്ക്
പിതൃമോക്ഷ സ്മരണയിൽ ഇന്ന് കർക്കടക വാവുബലി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം രാവിലെ മുതൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബലി തർപ്പണത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് മൂന്നു മണിവരെയാണ് ബലി തർപ്പണം നടക്കുന്നത്. ആലുവ, ശംഖുമുഖം, തിരുന്നാവായ, തിരുനെല്ലി എന്നിവിടങ്ങളില് പുലര്ച്ചെ മുതല് വലിയ തിരക്കാണ് ഉള്ളത്. നിരവധി പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പുലർച്ചെ തർപ്പണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില് രാവിലെ 5 നു മേല്ശാന്തി മുല്ലപ്പിള്ളി ശങ്കരന് നമ്പൂതിരിയുടെ കാര്മികത്വത്തില് പിത്യപൂജ, കൂട്ടനമസ്കാരം, പശുദാനം. സായൂജ്യ പൂജ, തിലഹവനം എന്നിവ നടന്നു. രണ്ടു ദിവസം മഴ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് ശരിക്കും അനുഗ്രഹമായി. അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ദര്ശനത്തിനും ഒരേസമയം 500 ചേര്ക്ക് വരെ നില്ക്കാവുന്ന പന്തല് ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
പിതൃമോക്ഷ പുണ്യം തേടി പതിനായിരങ്ങളാണ് തിരുവല്ലം പരശുരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിതര്പ്പണ ചടങ്ങിനെത്തുന്നത്. പരശുരാമ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രമെന്ന പെരുമയുള്ളതിനാല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും നിരവധിപേരാണ് തിരുവല്ലത്തെ തര്പ്പണ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവല്ലത്തിന് പുറമെ ശംഖുമുഖം, വര്ക്കല പാപനാശം, അരുവിക്കര ക്ഷേത്രം, നെയ്യാറിലെ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ നാല്പ്പത്തി മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് തര്പ്പണച്ചടങ്ങുകള്ക്കായി തീര്ഥഘട്ടങ്ങള് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്.
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