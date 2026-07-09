കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ക്ലോക്ക് ടവർ തകർന്നുവീണു. തകർന്നുവീണത് മൂന്നാം നമ്പർ ക്ലോക്ക് ടവറാണ്. യാത്രക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തമാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ട്രെയിന് ഗതാഗതം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചു. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. കാലപ്പഴക്കം മൂലമാണ് കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമില് പാസഞ്ചര് ട്രെയിന് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്നു. കെട്ടിടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ട്രാക്കിനും ഇടയിലേക്കാണ് തകര്ന്നുവീണത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിരവധി യാത്രക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആര്ക്കും പരിക്കേൽക്കാത്തത് ആശ്വാസമായി. കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണ ഭാഗത്ത് യാത്രക്കാര് ആരും ഉണ്ടാവാതിരുന്നതാണ് വന്അപകടം ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.
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