Deepak Suicide Case: ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യ: ഷിംജിതക്ക് ജാമ്യമില്ല, ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി

കോഴിക്കോട്: സ്വകാര്യ ബസിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി ഷിംജിത ജയിലിൽ തുടരും. ഷിംജിത മുസ്തഫയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കുന്ദമംഗലം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി.
പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. സമൂഹവിചാരണ നടത്തണമെന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഷിംജിത വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതില് മനംനൊന്താണ് ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ദീപക്കിനെ ഷിംജിതക്ക് മുന്പരിചയമില്ലെന്നും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം നിലനില്ക്കില്ലെന്നുമുള്ള വാദം പ്രതിഭാഗം കോടതിയില് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിക്ക് സമൂഹത്തില് പ്രശസ്തിയും പോസ്റ്റുകള്ക്ക് കൂടുതല് റീച്ചും സാമ്പത്തിക ലാഭവും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിക്രമം നേരിട്ടെന്ന് പരാതിപ്പെടാതെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണെന്നും പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി പകര്ത്തിയ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ദീപക് മരിക്കാന് മറ്റ് കാരണങ്ങളില്ലെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് പ്രതി ഇനിയും സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുമെന്നും. മറ്റ് വ്ളോഗര്മാരും ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികള് വീണ്ടും ചെയ്യുകയും അതുവഴി കൂടുതല് ആത്മഹത്യകള് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 16 നായിരുന്നു സ്വകാര്യബസില് കേസിനാസ്പദമായ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചശേഷം ഷിംജിത അത് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില്പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഈ മാസം 21 നായിരുന്നു വടകര സ്വദേശി ഷിംജിത മുസ്തഫ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നും അറസ്റ്റിലായത്. കുന്ദമംഗലം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റില് ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഇവരെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു ഷിംജിതയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ദീപക്കിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിലാണ് ഷിംജിതയ്ക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തത്. എന്നാല് തനിക്ക് ബസില് വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടുവെന്ന മൊഴിയില് ഉറച്ചുനില്ക്കുകയാണ് ഷിംജിത.
