  • Deepak Suicide Case: ദീപക്കിന്‍റെ ആത്മഹത്യ: ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

Kozhikode Youth Suicide Case: ഈ പരാതിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദീപക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിന് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:04 AM IST
കോഴിക്കോട്: സ്വകാര്യ ബസിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി ഷിംജിതയ്ക്ക് ഇന്ന് സുപ്രധാന ദിനം. ഇന്ന് ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കുന്നമംഗലം മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി പറയും.

നിലവിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയതിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി ഷിംജിത ജയിലിലാണ്. ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിശോധിച്ച കോടതി കേസിൽ വിശദമായ വാദം കേട്ടിരുന്നു.  ഇതിനിടയിൽ ഷിംജിത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോൺ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

പോലീസ് ഷിംജിതയ്ക്കായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. ഷിംജിത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു യാത്രക്കാരി പോലീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ താനും ഉണ്ടെന്നും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നും ച്ചുണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടി സൈബർ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പരാതിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദീപക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിന് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  എന്തായാലും കേസിൽ ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ എന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

