Elathur murder Case: എലത്തൂർ കൊലപാതകം: യുവതിയുടെ മരണം കൊലപാതകം; കൊന്നത് ബന്ധം ഭാര്യ അറിയാതിരിക്കാൻ

കോഴിക്കോട്: യുവതിയെ ഏലത്തൂരിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കൊന്നത് ബന്ധം ഭാര്യ അറിയാതിരിക്കാൻ ആൺസുഹൃത്തായ വൈശാഖനാണ്. ഇയാൾ നിലവിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
യുവതിയെ വൈശാഖൻ ഒരുമിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല കൊലയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുവതിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതി വൈശാഖനും യുവതിയുമായി കുറച്ചു നാളായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. യുവതി വൈശാഖാനോട് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. വിവാഹിതനായ വൈശാഖൻ ഈ പ്രണയബന്ധം ഭാര്യ അറിയുമോയെന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ് കോല നടത്തിയത്.
യുവതിയോട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് താന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ഡസ്ട്രിയില് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വൈശാഖൻ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് കയര് കെട്ടി. യുവതി കയറില് കുരുക്കിട്ട ഉടന് വൈശാഖൻ സ്റ്റൂള് തട്ടിമാറ്റി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം ഇയാള് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. തടുർന്ന് വൈശാഖൻ തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണമെന്നും പറയുകയും ഇരുവരും ചേര്ന്ന് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചശേഷം പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് സിഐയുടെ ചില സംശയങ്ങളാണ് കൊലപാതകം തെളിയാൻ സഹായകമായത്. യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു വൈശാഖന്റെ പദ്ധതിയെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. പോലീസിനെ സംഭവം അറിയിച്ച ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രി സീൽ ചെയ്യുകയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത്.
