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മൂന്നുകോടിക്ക് മന്ത്രി പദവി: വിദ്യാബാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയില്‍

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം അടക്കം ഉന്നത പദവികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 23, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:02 AM IST
മൂന്നുകോടിക്ക് മന്ത്രി പദവി: വിദ്യാബാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയില്‍

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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മൂന്നുകോടിക്ക് മന്ത്രി പദവി: വിദ്യാബാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയില്‍
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