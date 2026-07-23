/മൂന്നുകോടിക്ക് മന്ത്രി പദവി: വിദ്യാബാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയില്‍

കോഴിക്കോട്: മൂന്നുകോടിക്ക് മന്ത്രി പദവി നൽകാമെന്ന് വിദ്യാബാലകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയെ വിളിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയില്. പിടിയിലായത് ഡൽഹി സ്വദേശികളാണ്.
നിതിന്കുമാര്, ഗൗരവ് എന്നിവരെയാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബര് ക്രൈം പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡല്ഹി വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർ എംഎൽഎ വിളിച്ചത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജ്കുമാര് എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ നമ്പർ ഒരു എംപി തന്നതാണെന്നായിരുന്നു കോള് വിളിച്ചയാള് പറഞ്ഞത്.
മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള് വിവരിച്ച ഇംഗ്ലീഷിലെ സംഭാഷണം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയതോടെ പണം നല്കാമെന്ന് എംഎല്എ പറയുകയും പിന്നാലെ എംപിയോട് വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണന് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാള് താനെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും ജില്ലയിലെ രണ്ട് എംഎല്എമാരുടെ ഫോണ് നമ്പര് വാങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കി.
തുടര്ന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ ഓഫീസുമായും പാര്ട്ടി ആസ്ഥാനവുമായും ഇരുവരും ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഫോണ് വിളി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നാലെ സൈബര് സെല്ലില് പരാതി നല്കി. ഇതുപോലെ ഷാഫി പറമ്പില്, ഡീന് കുര്യാക്കോസ് തുടങ്ങിയവർക്കും സമാനമായ ഫോണ്കോളുകള് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ കോളുകളും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസില് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വന്നത്.
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