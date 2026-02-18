English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
  • Fire at Jayalakshmi Silks in Kozhikode: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം: ജീവഹാനി ഉണ്ടായില്ല, അപകടത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ

Fire at Jayalakshmi Silks in Kozhikode: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം: ജീവഹാനി ഉണ്ടായില്ല, അപകടത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ

Kozhikode Fire Updates: പതിനായിരം ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മൂന്ന് നിലകളിലായാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:27 AM IST
  • ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ
  • അപകട കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്നും നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ തീ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Read Also

  1. Kozhikode Fire: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമം

Trending Photos

Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Fire at Jayalakshmi Silks in Kozhikode: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം: ജീവഹാനി ഉണ്ടായില്ല, അപകടത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: പാളയത്തെ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ. അപകട കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്നും നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ തീ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശ്രമത്തത്തിനൊടുവിലാണ് രാത്രിയോടെ ജയലക്ഷ്മിയിലെ തീ അണച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് പാളയത്തുള്ള ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ നാലു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. രണ്ടു മണിക്കൂറുളോളമെടുത്ത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടുതൽ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. തീ വ്യാപിക്കുന്നത് കണ്ടതും ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ ഒഴിപ്പിച്ചത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. 

രണ്ടാം നിലയിൽ പിടിച്ച തീ പിന്നീട് ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു. തീ പെട്ടെന്ന് ആളിപടരുകയും കടയിലെ ഗ്ലാസുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും തീയണക്കുനന്തിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. തീ പടർന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kozhikode Fie AccidentJayalakshmi Textiles Fire AccidentPalayalm Kozhikode FirMajor Fire AccidentAK Shasheedran

Trending News